В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве сына и невестки

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Воронеже мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на судебного пристава. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

По предварительным данным, инцидент произошел 27 сентября 2017 года возле дома по улице Семеновская. У 63-летнего мужчины и его 39-летнего сына возник конфликт из-за имущественного спора. В результате мужчина открыл огонь по сыну и его 37-летней супруге, они скончались на месте.

После этого мужчина поджег принадлежавший ему частный дом на улице Рушникова и отправился к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа. Там он не менее трех раз выстрелил в сотрудницу отдела и ранил ее, она была госпитализирована.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был задержан полицейскими во дворе дома по улице Шендрикова. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Кроме того, на подозреваемого завели дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).