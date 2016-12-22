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Матвиенко собралась посмотреть «Матильду»
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Матвиенко собралась посмотреть «Матильду»
Конфликт вокруг «Матильды», 18:00
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Матвиенко собралась посмотреть «Матильду»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что намерена посмотреть фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я ее обязательно посмотрю. Хочу иметь собственное представление и собственное мнение об этом», — сказала Матвиенко. «Мы уже вышли из того времени, когда организованно строем устраивали просмотры правильных или неправильных кинофильмов, поэтому у нас такой практики нет», — подчеркнула председатель Совфеда, добавив, что в верхней палате отсутствует кинозал.

«Это право каждого сенатора — идти смотреть эту картину или не идти. Здесь навязывать нельзя», — отметила Матвиенко.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Ранее, 12 сентября, глава комитета Госдумы по культуре и режиссер Станислав Говорухин заявил, что в нижней палате парламента 26 октября пройдет показ фильма «Матильда» в рамках киноклуба. Вместе с тем депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не собирается смотреть картину.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Совет Федерации , Валентина Матвиенко , «Матильда» , Алексей Учитель
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