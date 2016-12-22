Матвиенко собралась посмотреть «Матильду»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что намерена посмотреть фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я ее обязательно посмотрю. Хочу иметь собственное представление и собственное мнение об этом», — сказала Матвиенко. «Мы уже вышли из того времени, когда организованно строем устраивали просмотры правильных или неправильных кинофильмов, поэтому у нас такой практики нет», — подчеркнула председатель Совфеда, добавив, что в верхней палате отсутствует кинозал.

«Это право каждого сенатора — идти смотреть эту картину или не идти. Здесь навязывать нельзя», — отметила Матвиенко.

Ранее, 12 сентября, глава комитета Госдумы по культуре и режиссер Станислав Говорухин заявил, что в нижней палате парламента 26 октября пройдет показ фильма «Матильда» в рамках киноклуба. Вместе с тем депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не собирается смотреть картину.