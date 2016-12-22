В Тверской области убегавший от контролеров заяц выпал из поезда

В Тверской области безбилетный пассажир поезда погиб, пытаясь убежать от контролеров. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина ехал на поезде Вышний Волочок — Тверь. При подъезде к станции Санаторий к нему подошли контролеры и попросили показать билет. Мужчина отказался и «в грубой нецензурной форме оскорбил контролеров», которые вызвали охрану электропоезда. Прибывшие охранники также потребовали показать билет, в ответ на это мужчина лег на сидения и стал отбиваться от них ногами.

При попытке задержания безбилетный пассажир вырвался и побежал в сторону головного вагона. Находясь в межвагонном пространстве, мужчина «вылез через резиновое суфле на внешнюю часть сцепки вагонов и, не удержавшись, упал на железнодорожную насыпь». Он умер от полученных травм.

По информации ведомства, погибший был неоднократно судим и «накануне происшествия был привлечен к административной ответственности».

По факту произошедшего проводится проверка.