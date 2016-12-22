Глава «Ростеха» заявил о необходимости банкротства «Тракторных заводов»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает невозможным финансовое оздоровление концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). По его мнению, предприятие необходимо банкротить, сообщает ТАСС.

«Предприятие находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», — заявил Чемезов.

Он также рассказал, что «Ростех» будет претендовать на часть собственности концерна, так как Курганмашзавод (входит в КТЗ) должен предприятиям корпорации около 17 млрд руб.

Ранее 27 сентября о том, что менеджмент ВЭБ признал неудачу плана реструктуризации долгов КТЗ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что на следующем заседании наблюдательного совета будет поставлен вопрос о банкротстве концерна. По информации издания, причинами неудачи стали неурегулированность внутригрупповой задолженности и отказ владельцев конвертировать часть долга в капитал КТЗ. Долг КТЗ уже превышает 85 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

В управлении «Ростеха» находится военный дивизион КТЗ.