Суд приговорил замглавы крымского меджлиса к двум годам колонии

Симферопольский районный суд приговорил замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ильми Умерова к двум годам колонии. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в суде.

«Ильми Умерова суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься публичной деятельностью два года», — заявил собеседник агентства.

Умеров был задержан в мае 2016 года. Как сообщала Наталья Поклонская, занимавшая тогда должность прокурора Крыма, в отношении него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Поклонская отметила, что следствие выяснило, что в марте 2016 года Умеров ездил на Украину и выступал в прямом эфире украинского телеканала АТР. В своем выступлении он заявил о необходимости нарушения территориальной целостности России.

В сентябре 2017 года Евросоюз призвал Россию снять обвинения с Умерова и освободить зампреда организации Ахтема Чийгоза. Последний 11 сентября 2017 года получил восемь лет тюрьмы за «организацию беспорядков» возле крымского парламента в 2014 году.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал «Меджлис крымского-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.