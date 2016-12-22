Подозреваемый в махинациях с биткоинами Винник заочно арестован в России

Останкинский суд Москвы заочно арестовал задержанного в Греции гражданина России Александра Винника. Об этом в среду, 27 сентября, РБК сообщили в суде. Винник подозревается в отмывании денег через биткоин-биржу BTC-e.

«[В рамках возбужденного в отношении Винника] уголовного дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в крупном размере)», — пояснили в суде. Решение об аресте было принято 11 августа 2017 года, уточнили там.

19 сентября RT сообщал, что Винник согласился на экстрадицию в Россию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России, власти Греции рассмотрят запрос о его выдаче. «Генеральной прокуратурой 18 августа в Министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлен запрос о выдаче Винника в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — сказали в ведомстве. РБК направил официальный запрос в Генпрокуратуру России.

Винника задержали в Греции 26 июля по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. Он был арестован по запросу США, где 27 июля ему заочно предъявили обвинение. Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии считает, что для отмывания денег россиянин использовал биткоин-биржу BTC-e.

31 июля биржа отвергла связь с россиянином. Как говорится в заявлении компании, Александра Винника «никогда» не было в числе ее руководителей или сотрудников.



По мнению обвинения, Винник отмывал деньги, полученные после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из них около 306 тыс. биткоинов было выведено в связанные с BTC-е электронные кошельки.