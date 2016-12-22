МИД России ответил на претензии США по договору об открытом небе

Замглавы МИД России прокомментировал обвинения со стороны США к России о нарушениях договора об открытом небе и заявил о наличии встречных претензий к американской стороне. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Обвинения не новы. То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. У нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора», — заявил Рябков.

По его словам, существуют несколько «незакрытых сюжетов». «Незакрытые не с той точки зрения, что они обсуждаются в публичном пространстве, а с той точки зрения, что они не нашли своего решения», — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее 27 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников США сообщала, что США намерены ограничить наблюдательные полеты военной авиации России над Аляской и Гавайями. По данным источников, это будет ответом на «очевидное несоблюдение» Россией договора по открытому небу. «Мы хотим вернуть Россию к соблюдению договора», — отмечал один из собеседников газеты.

26 сентября WSJ сообщало, что США приняли решение ужесточить меры против России из-за того, что последняя якобы запретила американской авиации пролетать над Калининградской областью. США сообщили о своих претензиях России 26 сентября в ходе встречи консультативной комиссии по открытому небу в Вене.

Договор об открытом небе был подписан 23 странами ОБСЕ в 1992 году. На 2017 год в нем участвуют 34 страны. Договор позволяет странам совершать наблюдательные полеты над территориями участников договора и делать фотографическую съемку военных частей.