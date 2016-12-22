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Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов
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Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов
Блокировка Telegram, 16:11
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Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров использует политику двойных стандартов в вопросах исполнения законодательства тех стран, где работает мессенджер. Об этом говорится в комментарии председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, поступившем в РБК.

По мнению Левина, в отношении России Дуров ограничивается публичными заявлениями, «а в коммуникациях с другими государствами, где аудитория пользователей даже меньше российской, он демонстрирует готовность вступать в прямой диалог с регуляторами с целью избежания блокировки».

В пример Левин привел Индонезию, где власти в июле заблокировали доступ к веб-версии мессенджера. Свое решение они объясняли тем, что Telegram используют для пропаганды радикального исламизма. 1 августа стало известно, что после переговоров с Дуровым власти отказались от блокировки мессенджера.

«Если бы бизнесмен из уважения к многомиллионной аудитории своих соотечественников, которые пользуются Telegram, применял такой же подход по отношению к России и без громких заявлений вместе с органами исполнительной власти сел бы за стол переговоров, то ситуация не развивалась бы в таком ключе», — подчеркнул Левин.

В начале сентября Павел Дуров пообещал отстаивать принципы конфиденциальности переписки, даже если «для этого потребуется нарушать законы, которые требуют разглашения подобной информации». 27 сентября Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол об административном правонарушении за отказ расшифровать переписку пользователей.

Летом Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram на территории России, после того как Дуров отказался предоставить российским властям данные, которые его компания считает конфиденциальными. После длительной публичной переписки основатель Telegram согласился предоставить ведомству необходимые данные. Дуров тогда подчеркнул, что требуемые данные «доступны любому желающему в открытых источниках».
 

Теги: Госдума , Павел Дуров , Telegram , Индонезия
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