Экс-посол России в США стал сенатором от Мордовии

Бывший посол России в США Сергей Кисляк впервые стал членом Совета Федерации. Об этом сообщает корреспондент РБК, присутствовавший на пленарном заседании палаты. ​

Кисляк стал сенатором по итогам региональных выборов 10 сентября. Его кандидатуру выдвинул глава Мордовии Владимир Волков. Также Совет Федерации вновь утвердил Константина Косачева председателем комитета по международным делам. Его первым заместителем также назначен экс-посол России в США Сергей Кисляк.

Новым сенатором стала и экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова. 18 сентября она была назначена на пост сенатора от правительства Удмуртии. Указ был подписан главой республики Александром Бречаловым.

Еще одним новым членом Совфеда (от Кировской области) стал экс-главком ВКС Виктор Бондарев. Он назначен председателем комитета верхней палаты по обороне и безопасности.

Также новыми сенаторами стали Сергей Аренин (Саратовская область), Игорь Каграманян (Ярославская область), Олег Ковалев (Рязанская область), Вячеслав Наговицын (Республика Бурятия), Олег Селезнев (Республика Адыгея) и Арсен Фадзаев (Республика Северная Осетия — Алания). Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила им удостоверения.

На следующем заседании Совфеда 10 октября удостоверения получат другие новые сенаторы, в том числе Валерий Куликов (Севастополь), Олег Мельниченко (Пензенская область), Александр Ракитин (Республика Карелия) и Юрий Федоров (Удмуртская Республика).