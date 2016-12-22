Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,40 57,87 EUR Нал. 68,70 68,01 USD Бирж. 58,12 +0,30 EUR Бирж. 68,26 +0,12 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4076,53 +192,58 ММВБ 2079,18 +0,39% РТС 1126,96 -0,03% Brent 58,26 -0,56% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7308,84 +0,32%
Россотрудничество возглавит бывший постпред России при ЮНЕСКО
Лента новостей
Россияне назвали главные транспортные проблемы 14:44, Общество Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам 14:27, Политика В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов 14:21, Общество Европейский университет попросит Рособрнадзор объяснить претензии 14:18, Общество Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес «Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 14:00, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные 13:25, Общество УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» 13:25, Спорт Mitsubishi снизила цены на Pajero Sport после запуска сборки в Калуге 13:22, Авто «Рособоронэкспорт» получил право экспорта гражданского оружия 13:21, Бизнес Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию 13:07, Экономика Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах 13:04, Общество «ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров 13:04, Бизнес Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия 13:03, Политика В Facebook появилась «Яндекс.Музыка» 13:00, Технологии и медиа Лоббисты российского фондового рынка объединились 12:56, Финансы Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом» 12:53, Политика Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны 12:48, Общество Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ 12:40, Общество
Россотрудничество возглавит бывший постпред России при ЮНЕСКО
Политика, 14:49
0
Россотрудничество возглавит бывший постпред России при ЮНЕСКО

Россотрудничество в ближайшее время возглавит посол по особым поручениям МИДа, бывший постоянный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова. Указ о назначении уже подготовлен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«Указ уже готов, на днях будет подписан. Митрофанова станет руководителем», — сказал собеседник агентства.

Источник РБК, близкий к руководству Россотрудничества, подтвердил эту информацию.

В июле о возможном назначении Митрофановой на эту должность писала русская служба Би-би-си.

26 февраля пост временного исполняющего обязанности занял Алексей Фролов. Он был заместителем покинувшей пост главы ведомства Любови Глебовой. Она была назначена сенатором от Удмуртии.

Источники РБК в верхней палате парламента ранее сообщали, что Глебова станет заместителем председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса. Глебова отказалась комментировать информацию до официального назначения.

Теги: назначение , Россотрудничество , Элеонора Митрофанова
Главное
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
Материалы по теме
Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества Политика
Соратница Кириенко станет замглавы комитета Совфеда по госстроительству Политика
Глава Россотрудничества назвала самый сложный для работы регион Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку