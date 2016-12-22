Россотрудничество возглавит бывший постпред России при ЮНЕСКО

Россотрудничество в ближайшее время возглавит посол по особым поручениям МИДа, бывший постоянный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова. Указ о назначении уже подготовлен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«Указ уже готов, на днях будет подписан. Митрофанова станет руководителем», — сказал собеседник агентства.

Источник РБК, близкий к руководству Россотрудничества, подтвердил эту информацию.

В июле о возможном назначении Митрофановой на эту должность писала русская служба Би-би-си.

26 февраля пост временного исполняющего обязанности занял Алексей Фролов. Он был заместителем покинувшей пост главы ведомства Любови Глебовой. Она была назначена сенатором от Удмуртии.

Источники РБК в верхней палате парламента ранее сообщали, что Глебова станет заместителем председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса. Глебова отказалась комментировать информацию до официального назначения.