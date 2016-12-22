В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов

Председатель Совета ветеранов первичной организации Басманного района Москвы Николай Леонтьев был задержан по обвинению в педофилии, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник, близкий к следствию.

Рапорт о задержании Леонтьева в полиц ию поступил 26 сентября, уточнил источник в столичном ГУ МВД. «Леонтьев в своей квартире и загородном доме в Нижегородской области неоднократно совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, приходящегося ему родственником», — пояснил собеседник РБК. По словам источника, несовершеннолетний приходится Леонтьеву внуком.

«По некоторым данным, Леонтьев имеет отношение к Федеральной службе охраны (ФСО), сотрудники спецслужбы помогли изобличить педофила», — подтвердил источник, близкий к следствию.

В задержании Леонтьева участвовали сотрудники ФСО, которые помогали полицейским, говорят собеседники РБК. «Собранными доказательствами Николай Леонтьев полностью изобличен в содеянном, возбужденно уголовное дело по ч. 4 п. б ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), — добавил собеседник РБК, близкий к следствию.