Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные

Первые заморозки ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, 1 октября, рассказала РБК ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

«Понижение температуры не за горами. На этой неделе не исключено, что температура воздуха ночью опустится ниже 0 градусов», — сообщила она.

«В четверг днем в Москве будет около 10 градусов, в пятницу температура опустится до 6. На выходные в дневное время ожидается солнечная погода, днем 6–11 градусов», — добавила она.

Первые заморозки синоптики зафиксировали в Московской области в ночь на субботу, 23 сентября. Тогда температура воздуха падала до минус 0,5 градуса.



25 и 26 сентября в Москве наблюдалось повышенное атмосферное давление, которое побило рекорд для этих дней, установленный в 1973 году. Так, 25 сентября атмосферное давление достигло 766,6 мм рт. ст., а 26-го — 765,7 мм рт. ст. Синоптики обещали, что атмосферное давление до конца недели останется выше нормы.

