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Европейский университет попросит Рособрадзор объяснить претензии
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Европейский университет попросит Рособрадзор объяснить претензии
Общество, 14:18
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Европейский университет попросит Рособрадзор объяснить претензии

Европейский университет в Санкт-Петербурге попросит Рособрнадзор конкретизировать имеющиеся к учебному заведению претензии. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь Европейского университета Алла Самолетова.

По ее словам, руководство вуза обратиться в ведомство в ближайшие дни. ​«Акт Рособрнадзора от 22 сентября не является экспертным заключением, там нет никаких конкретных указаний», — заметила Самолетова.

По ее словам, к Европейскому университету есть две главные претензии: отсутствие специализированной мебели и оборудования для занятий по таким предметам, как история, антропология, философия, социология и искусствоведение и отсутствие необходимого оборудования для людей с ограниченными возможностями. «У нас есть специализированное оборудование: компьютеры, специальные программы, мебель. При входе у нас есть кнопка для вызова человека, который помогает людям с ограниченными возможностями, пандусы, специальные лифты, инвалидные коляски, специальные компьютерные программы», — заметила Самолетова.

Она напомнила, что Европейский университет в начале августа подал документы на получение лицензии. «Мы готовы устранить все [нарушения], если нам на что-то укажут, университет планирует начать обучение 1 ноября», — добавила пресс-секретарь.

26 сентября стало известно, что внеплановая проверка Рособрнадзора выявила в вузе ряд несоответствий лицензионным требованиям.
В частности, в числе нарушений называются «отсутствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений», соответствующей госстандартам.

Претензии, в частности, касались помещений для занятий по специальностям «экономика», «социология», «политология», «филология», «фундаментальная и прикладная лингвистика», «история», «антропология и этнология» уровня и магистратуры. Кроме того, не удовлетворило Рособрнадзор материально-техническое обеспечение для подготовки аспирантов по специальностям «Социологические науки», «политические науки и регионоведение» и «исторические науки и археология». Суть претензий и недостатков материальной части Рособрнадзор не раскрыл.

Кроме того, ведомство отметило отсутствие разработанной и утвержденной образовательной программы по дополнительной программе повышения квалификации «Новейшие методы социологических исследований города». Наконец, Рособрнадзор отметил отсутствие условий для обучения в учебном заведении людей с ограниченными возможностями.

Негосударственный Европейский университет в Санкт-Петербурге столкнулся с трудностями в 2016 году, когда проверки выявили у него 120 нарушений. ВУЗ заявил, что устранил нарушения, но ведомство отметило, что четыре из них так и не были исправлены, и приостановил действие лицензии. В январе 2017 года городские власти расторгли с вузом договор аренды здания — особняка Кушелева-Безбородко. В апреле ВУЗ проиграл суд за здание, однако попросил продлить сроки выезда. Лицензия университета была аннулирована в марте, а в июле учебное заведение заявило об оформлении новой. В начале августа заявка на лицензию была принята, но 1 сентября ВУЗ надзорные органы опять обязали обратиться за разрешением вести образовательную деятельность. Новые документы были приняты 8 сентября. Однако 18 сентября ВУЗ уведомили о проведении внеплановой проверки, по результатам которой выявлены новые нарушения. Из особняка Кушелева-Безбородко университет должен выехать к 10 октября.

Теги: Рособрнадзор , Европейский университет
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