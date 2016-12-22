Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия

Россия досрочно уничтожит последние запасы химоружия в среду, 27 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как заявил Песков, президент России Владимир Путин проведет телемост с поселком Кизнер в Удмуртии, где будет уничтожен последний химический боеприпас. «Фактически страна [Россия] выполняет международные обязательства по конвенции о запрещении химоружия и полностью ликвидирует свое химоружие, причем досрочно», — отметил пресс-секретарь президента.

В марте председатель государственной комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич заявил, что Россия может в 2017 году досрочно завершить ликвидацию химического оружия, несмотря на то что по международным обязательствам она должна уничтожить его до 31 декабря 2018 года.

В декабре 2016 года глава госкомиссии по разоружению заявлял, что Россия уничтожила 96% своих запасов химического оружия.

К началу утилизации в России были накоплены самые большие в мире запасы химического оружия — 40 тыс.т. В 2001 году Россия взяла на себя обязательство уничтожить химоружие за собственный счет. В 2012 году было заявлено о том, что Россия уничтожит все отравляющие вещества к концу 2015 году, однако этого не случилось.