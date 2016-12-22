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В Facebook появилась «Яндекс.Музыка»
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В Facebook появилась «Яндекс.Музыка»
Технологии и медиа, 13:00
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В Facebook появилась «Яндекс.Музыка»

«Яндекс.Музыка» стала первым российским стриминговым сервисом, запустившим интеграцию с Facebook, говорится в сообщении компании (есть у РБК). Теперь в ленте новостей соцсети можно послушать фрагменты песен, которые понравились кому-то из друзей на «Яндекс.Музыка».

Не покидая Facebook, можно услышать только 30-секундный отрывок, который встраивается в пост в виде специального плеера. Полностью песню можно воспроизвести только на сайте сервиса «Яндекс.Музыка» или в его приложении.

До сих пор с Facebook сотрудничали только иностранные стриминговые сервисы, такие как Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, Rhapsody и KKBOX.

Библиотека «Яндекс.Музыка» состоит из более 30 млн треков. Количество пользователей сервиса, по его данным, превышает 20 млн человек в месяц. «Яндекс.Музыка» работает как по подписной модели, так и по рекламной (в этом случае для пользователя контент бесплатен). Похожий стриминговый сервис развивает и другой крупный российский интернет-холдинг — Mail.Ru Group (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассники»). В конце апреля он ввел модель платной подписки для прослушивания музыки в соцсетях.

Теги: Facebook , "Яндекс" , стриминговый сервис , «Яндекс.Музыка»
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