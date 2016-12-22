РСТ заявил о проблемах с вывозом туристов из Крыма из-за «ВИМ-Авиа»

Российский союз туроператоров (РСТ) сообщил о проблемах с вывозом туристов из Крыма из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Об этом говорится в письме президента РСТ премьер-министру Дмитрию Медведеву, опубликованном на сайте РСТ.
«Около 60 тыс. наших соотечественников не могут отправиться на отдых, также по уже оплаченным турам. Возникли проблемы с вывозом туристов из Республики Крым и с выполнением полетных программ по въездным турам из КНР», — говорится в письме.
Пресс-секретарь аэропорта Симферополя Игорь Лаптев подтвердил РБК проблемы с перелетами. «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» два дня подряд переносила свои рейсы Симферополь — Домодедово на сутки. На данный момент 200 человек ожидают своего вылета.
«Вчера, 26 сентября, вылетели те, чей рейс отменили 25 сентября», — пояснил Лаптев. В среду в 20:50 состоится вылет рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа», ожидающие вылета в Домодедово смогут «частично вылететь этим рейсом», добавил он.
РСТ просит Медведева рассмотреть возможность финансирования за счет средств федерального бюджета или иных источников полетов «ВИМ-Авиа» хотя бы до 15 октября, чтобы выполнить обязательства перед большинством туристов, оплативших авиабилеты. Как отмечается в письме, около 40 тыс. туристов, находящихся за рубежом, рискуют не вылететь домой по оплаченным уже билетам, в том числе на чартерные рейсы.
Также РСТ попросил премьера рассмотреть возможность принятия дополнительных мер повышения ответственности авиакомпаний по исполнению обязательств перед пассажирами, в том числе и чартерных рейсов. «Если турбизнес и дальше будет вынужден отвечать по обязательствам обанкротившихся авиаперевозчиков, предпринимательские риски, особенно в сегменте чартерных программ, станут критическими даже для крупных туроператоров», — подчеркивается в письме туроператоров.
Накануне, 26 сентября, Росавиация назвала ситуацию с «ВИМ-Авиа» «крайне сложной». «Согласовано решение о выделении около 200 млн руб. в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях», — заявили в ведомстве.
Только за вчерашний день «ВИМ-Авиа» отменила более 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов, которые должны были отправиться в три российских города и шесть стран: Болгарию, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.