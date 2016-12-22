РСТ заявил о проблемах с вывозом туристов из Крыма из-за «ВИМ-Авиа»

Российский союз туроператоров (РСТ) сообщил о проблемах с вывозом туристов из Крыма из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Об этом говорится в письме президента РСТ премьер-министру Дмитрию Медведеву, опубликованном на сайте РСТ.

«Около 60 тыс. наших соотечественников не могут отправиться на отдых, также по уже оплаченным турам. Возникли проблемы с вывозом туристов из Республики Крым и с выполнением полетных программ по въездным турам из КНР», — говорится в письме.

Пресс-секретарь аэропорта Симферополя Игорь Лаптев подтвердил РБК проблемы с перелетами. «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» два дня подряд переносила свои рейсы Симферополь — Домодедово на сутки. На данный момент 200 человек ожидают своего вылета.

«Вчера, 26 сентября, вылетели те, чей рейс отменили 25 сентября», — пояснил Лаптев. В среду в 20:50 состоится вылет рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа», ожидающие вылета в Домодедово смогут «частично вылететь этим рейсом», добавил он.

РСТ просит Медведева рассмотреть возможность финансирования за счет средств федерального бюджета или иных источников полетов «ВИМ-Авиа» хотя бы до 15 октября, чтобы выполнить обязательства перед большинством туристов, оплативших авиабилеты. Как отмечается в письме, около 40 тыс. туристов, находящихся за рубежом, рискуют не вылететь домой по оплаченным уже билетам, в том числе на чартерные рейсы.

Также РСТ попросил премьера рассмотреть возможность принятия дополнительных мер повышения ответственности авиакомпаний по исполнению обязательств перед пассажирами, в том числе и чартерных рейсов. «Если турбизнес и дальше будет вынужден отвечать по обязательствам обанкротившихся авиаперевозчиков, предпринимательские риски, особенно в сегменте чартерных программ, станут критическими даже для крупных туроператоров», — подчеркивается в письме туроператоров.

Накануне, 26 сентября, Росавиация назвала ситуацию с «ВИМ-Авиа» «крайне сложной». «Согласовано решение о выделении около 200 млн руб. в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях», — заявили в ведомстве.

Только за вчерашний день «ВИМ-Авиа» отменила более 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов, которые должны были отправиться в три российских города и шесть стран: Болгарию, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию.