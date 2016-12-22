«Рособоронэкспорт» получил право экспорта гражданского оружия

«Рособоронэкспорт» получил право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Отмчеается, что это стало возможным благодаря принятию изменений в федеральный закон «Об оружии». «С учетом того, что «Рособоронэкспорт» обладает всеми необходимыми компетенциями и серьезным опытом, эти изменения позволят нам увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки», — говорится в пресс-релизе.

«Мы начинаем сотрудничество в этой области со странами, которые прежде по различным причинам не имели возможности закупать российское гражданское и служебное оружие. Мы уже ведем переговоры с рядом заказчиков», — приводятся слова заместителя генерального директора «Рособоронэкспорта» Игоря Севастьянова.

​В августе «Рособоронэкспорт» отчитался о продаже за рубеж военной техники на $45 млрд с 2001 по 2017 год. В июле «Рособоронэкспорт» заявил о продажах авиатехники на $65 млрд.