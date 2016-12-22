Роскачество выявило проблемы с качеством у 18% нарезных батонов

Около 18% произведенного в Центральном федеральном округе (ЦФО) нарезного батона имеют недостатки или не соответствуют маркировке, говорится в исследовании Роскачества, которое есть у РБК.

Исследование проводилось на примере 65 образцов нарезного батона из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, а также из Москвы. Из них только 12 не отвечали требованиям качества. Ни в одном из образцов, отметили в Роскачестве, не было обнаружено болезнетворных бактерий и следов пестицидов.

По результатам исследования самым проблемным показателем оказалась пористость хлеба и количество жира в нем. Так, в 12 исследованных образцах «производители не доложили масла или маргарина», отмечается в исследовании. Большинство нарушений пришлось на Москву и Московскую область. «Батоны, произведенные не в столичных регионах ЦФО, имеют более высокое качество, чем те, которые были произведены в Москве и Московской области», — констатировали в Роскачестве.

В то же время распространенное среди населения мнение об использовании фуражной муки при изготовлении хлеба не подтвердилось.

Роскачество констатировало, что около 42% образцов исследованного батона — высококачественные товары, превышающие показатели ГОСТа. Еще 40% хлеба эксперты посчитали безопасным, соответствующим требованиям законодательства.

18 сентября сообщалось, что Роскачество ​провело проверку 58 наиболее популярных в России марок негазированной питьевой и минеральной воды. Было установлено, что пятая часть бутилированной воды не соответствует заявленным свойствам, а в трех случаях («Архыз», «Эльбрус» и Biovita) было выявлено превышение нормы содержания бактерий. В девяти случаях обнаружено несоответствие содержание магния, кальция или бора, что, как отметили в Роскачестве, «является введением потребителей в заблуждение».