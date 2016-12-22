Пассажирам «ВИМ-Авиа» рекомендовали поспешить с вылетом в Благовещенск

Пассажирам компании «ВИМ-Авиа», собиравшимся вылететь из Москвы в Благовещенск в ближайшие дни, рекомендовали воспользоваться рейсом, назначенным на 13:20 мск 27 сентября. Об этом говорится в сообщении аэропорта Благовещенска.

«Если у вас приобретены билеты на ближайшие дни, и у вас есть возможность вылететь раньше, рекомендуем вам предпринять меры по вылету из Москвы данным рейсом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также перевозчик пообещал выполнить обязательства перед пассажирами рейса НН — 182 из Благовещенска в Москву. Вылет должен состояться в 21:50 по местному времени (15:50 мск).

«Официальных данных по выполнению рейсов авиакомпанией «ВИМ — Авиа» по маршруту Москва — Благовещенск — Москва запланированных с 28 сентября, от представителей перевозчика, у аэропорта Благовещенск нет», — отмечается в сообщении.

Ранее, 26 сентября, Минтранс договорился с Росавиацией об антикризисном управлении «ВИМ-Авиа». Было принято решение о ​приостановке отправки пассажиров компании в рамках чартерных программ как на внутрироссийских направлениях, так и за рубеж. Однако перевозчик обещал «собственными либо привлеченными силами выполнить свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа».

23 сентября в Домодедово было задержано 14 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Росавиация объяснила задержки задолженностью перевозчика за топливо. В тот же день Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту задержек рейсов. Росавиация начала внеплановую проверку «ВИМ-Авиа» 25 сентября. Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании уголовное дело по задержкам зарплат общей суммой до 206 млн руб. В тот же день в Домодедово было задержано еще шесть рейсов «ВИМ-Авиа». 25 сентября авиаперевозчик обратился к правительству за финансовой помощью из-за нехватки средств на текущую деятельность и отказа аэропорта Домодедово обслуживать его рейсы.

По состоянию на 25 сентября были задержаны 28 рейсов авиакомпании. СКР в тот же день возбудил уголовное дело против сотрудников «ВИМ-Авиа», заподозрив их в хищении денег пассажиров. Сама компания заявила о намерении ввести антикризисное управление.

26 сентября Роступризм открыл штаб по возвращению клиентов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа. Рейсы перевозчика перенесли из Домодедово во Внуково до тех пор, «пока пассажиры не будут развезены». В тот же день для выполнения обязательств перед пассажирами «ВИМ-Авиа» Росавиация начала отбор авиакомпаний. В числе кандидатов оказались Azur Air и UTair. Готовность перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа» 26 сентября выразили «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». На эти цели из бюджета выделено около 200 млн руб. Туроператорам, однако, пришлось повторно оплатить возвращение тех своих клиентов, для перевозки которых была выбрана «ВИМ-Авиа».