Пассажирам «ВИМ-Авиа» рекомендовали поспешить с вылетом в Благовещенск

Пассажирам компании «ВИМ-Авиа», собиравшимся вылететь из Москвы в Благовещенск в ближайшие дни, рекомендовали воспользоваться рейсом, назначенным на 13:20 мск 27 сентября. Об этом говорится в сообщении аэропорта Благовещенска.
«Если у вас приобретены билеты на ближайшие дни, и у вас есть возможность вылететь раньше, рекомендуем вам предпринять меры по вылету из Москвы данным рейсом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также перевозчик пообещал выполнить обязательства перед пассажирами рейса НН — 182 из Благовещенска в Москву. Вылет должен состояться в 21:50 по местному времени (15:50 мск).
«Официальных данных по выполнению рейсов авиакомпанией «ВИМ — Авиа» по маршруту Москва — Благовещенск — Москва запланированных с 28 сентября, от представителей перевозчика, у аэропорта Благовещенск нет», — отмечается в сообщении.
Ранее, 26 сентября, Минтранс договорился с Росавиацией об антикризисном управлении «ВИМ-Авиа». Было принято решение о приостановке отправки пассажиров компании в рамках чартерных программ как на внутрироссийских направлениях, так и за рубеж. Однако перевозчик обещал «собственными либо привлеченными силами выполнить свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа».
23 сентября в Домодедово было задержано 14 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Росавиация объяснила задержки задолженностью перевозчика за топливо. В тот же день Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту задержек рейсов. Росавиация начала внеплановую проверку «ВИМ-Авиа» 25 сентября. Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании уголовное дело по задержкам зарплат общей суммой до 206 млн руб. В тот же день в Домодедово было задержано еще шесть рейсов «ВИМ-Авиа». 25 сентября авиаперевозчик обратился к правительству за финансовой помощью из-за нехватки средств на текущую деятельность и отказа аэропорта Домодедово обслуживать его рейсы.
По состоянию на 25 сентября были задержаны 28 рейсов авиакомпании. СКР в тот же день возбудил уголовное дело против сотрудников «ВИМ-Авиа», заподозрив их в хищении денег пассажиров. Сама компания заявила о намерении ввести антикризисное управление.
26 сентября Роступризм открыл штаб по возвращению клиентов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа. Рейсы перевозчика перенесли из Домодедово во Внуково до тех пор, «пока пассажиры не будут развезены». В тот же день для выполнения обязательств перед пассажирами «ВИМ-Авиа» Росавиация начала отбор авиакомпаний. В числе кандидатов оказались Azur Air и UTair. Готовность перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа» 26 сентября выразили «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». На эти цели из бюджета выделено около 200 млн руб. Туроператорам, однако, пришлось повторно оплатить возвращение тех своих клиентов, для перевозки которых была выбрана «ВИМ-Авиа».
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.