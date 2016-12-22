СМИ опубликовали видео с места массового ДТП на МКАД

В интернете появилось видео с места массового ДТП на 25 км Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе ее пересечения с Каширским шоссе, произошедшего в утром 27 сентября. Видео опубликовала газета «Известия».

Видео: Известия

На видео можно различить два полностью уничтоженных и еще два сильно поврежденных автомобиля.

Массовая авария на 25 км МКАД, в районе его пересечения с Каширским шоссе произошла около 5:00 27 сентября. Инцидент произошел в районе торгового центра «Вегас». В результате ДТП, по сообщению ТАСС, столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб, двое получили травмы. В то же время, «Интерфакс» и агентство городских новостей «Москва» сообщают о семи столкнувшихся транспортных средствах.





Видео: Телеканал «Звезда»

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства происшествия выясняются.

По состоянию на 8:04. согласно данным Яндекс.Пробки, в районе ДТП наблюдается затор по внутренней стороне МКАД,