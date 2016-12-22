В результате ДТП с пятью машинами на МКАД погиб один человек
Общество, 07:31
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В результате ДТП с пятью машинами на МКАД погиб один человек
На Московской кольцевой дороге (МКАД) в результате ДТП с пятью машинами погиб один человек, пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 25-м километре внутренней стороны МКАД. Столкнулись пять легковых автомобилей. Обстоятельства и причины аварии выясняются, отметили в ведомстве.Источник в правоохранительных органах агентства «Москва» сообщил, что ДТП произошло около торгово-развлекательного центра «Вегас». По данным «Яндекс.Карты», на внутреннем кольце МКАД образовалась пробка от 14-ого километра до 28-ого километра трассы.