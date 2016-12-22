В Сирии уничтожили руководивших атаками на военных из России командиров

СМИ опубликовали видео с места массового ДТП на МКАД

WSJ узнала о мерах США в отношении Москвы из-за договора об открытом небе

В результате ДТП с пятью машинами на МКАД погиб один человек

Аэропорт Анадыря приостановил обслуживание «ВИМ-Авиа»

В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России

В Приморье депутатов решили наказывать штрафом за прогул заседаний

Тиллерсон «откровенно» обсудил с главой МИД Кубы «акустические атаки»

Twitter задумался об увеличении вдвое лимита знаков в сообщениях

На Украине назвали ответственного за пожар на военном складе под Винницей

Дуров рассказал о требовании ФСБ расшифровать трафик Telegram

WP сообщила о желании КНДР нанять аналитиков для понимания слов Трампа

В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены

СМИ узнали об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу

СМИ опубликовали видео пожара на складе боеприпасов под Винницей

Мединский сообщил о «крайне низком качестве» отчетов от «Седьмой студии»

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Украина закрыла небо над горящим складом с боеприпасами под Винницей

Журналистку «Комсомольской правды» не пустили в Молдавию

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Трамп заявил о готовности нанести по КНДР «разрушительный» удар

Производитель пылесосов займется выпуском электромобилей

Треть дивидендов «Роснефтегаза» пойдет на проекты самолетов и двигателей

«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» и потерял основного вратаря

«Реал» впервые победил дортмундскую «Боруссию» на выезде

На Украине в Винницкой области загорелись склады с боеприпасами

Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить автомобиль

В Дубае построят район для исследований по колонизации Марса