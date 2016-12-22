Twitter задумался об увеличении вдвое лимита знаков в сообщениях

Сервис микроблогов Twitter работает над увеличением лимита в сообщениях до 280 знаков, говорится в блоге сервиса. В настоящий момент сообщения в Twitter ограничены 140 символами.

В сообщении компании отмечается, что пока Twitter запустил новую функцию в тестовом режиме на небольшой круг пользователей.

Необходимость нововведения объясняется тем, что твиты на японском, китайском и корейском языках в 140 знаков вмещают намного больше информации, чем твиты на других языках. «Мы хотим, что,s каждый человек на планете мог легко выражать себя в Twitter, поэтому мы вводим нечто новое: мы попробуем увеличить лимит до 280 знаков», — говорится в сообщении.