СМИ опубликовали видео пожара на складе боеприпасов под Винницей

Украинское издание «ВинницаОк» опубликовало на своей странице в Facebook видео пожара на складе боеприпасов в городе Калиновка в Винницкой области.



На кадрах видно, как в небо летят светящиеся шары.

​Пожар на складе вспыхнул во вторник, 26 сентября. Как рассказали местные жители телеканалу «112 Украина», сначала они услышали взрывы, а потом в небо полетели светящиеся шары. По словам очевидцев, в городе отключили электроэнергию. Телеканал отмечает, что в населенном пункте началась эвакуация местных жителей. Кроме того, было закрыто воздушное пространство над городом в радиусе 50 км от зоны возгорания.​

По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадавших в результате пожара на складе нет. В связи с произошедшим было перекрыто движение по трассе Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский, а также было остановлено движение составов на перегоне Сосенка — Калиновка и движение на город Жмеринка. Кроме того, были изменены маршруты 14 поездов и эвакуированы четыре станции.

По данным «112 Украина», на складе, где произошел пожар, находятся 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». Площадь арсенала составляет около 60 гектаров.