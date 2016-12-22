В центре Москвы произошел пожар в административном здании

В центре Москвы загорелось административное здание на Большой Садовой улице. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, огонь вспыхнул в административном одноэтажном здании, которое находится по адресу улица Большая Садовая, дом 16. Площадь возгорания составила 150 кв.м.

По данным «Ядекс.Карты» по этому адресу находится театр Моссовета. Однако в пресс-службе МЧС сообщили РБК, что возгорание произошло не в здании театра. Позднее ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло в ресторане Starlite Diner, который находится в саду «Аквариум».

На сайте МЧС сообщается, что пожар был потушен за один час и 49 минут. В здании горела мебель и оборудование. В результате произошедшего никто не пострадал, говорится в сообщении. В МЧС рассказали ТАСС, что во время пожара в здании не было людей.