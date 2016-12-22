Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить автомобиль

Король Саудовской Аравии бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил женщинам выдавать водительские права. Соответствующий указ опубликовало саудовское агентство SPA.

«Принять применение положений правил дорожного движения и его исполнительных правил, включая выдачу водительских удостоверений, как мужчинам, так и женщинам, а также сформировать комитет министров высокого уровня для изучения необходимых мер по обеспечению соблюдения правил», — говорится в тексте документа. В указе отмечается, что реализовано право женщин на вождение автомобиля должно быть по законам шариата.



Как сказано в указе, решение принималось со ссылкой на «негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем» и на «положительные аспекты» снятия такого запрета.

Женщины из Саудовской Аравии проводили несколько кампаний в социальных сетях, чтобы они получили право водить машины. Несмотря на то, что в стране нет явного запрета для женщин управлять автомобилем, но водительские права могут получить только мужчины. Если в общественном месте женщину увидят за рулем, ее могут арестовать полицейские или выписать штраф на крупную сумму.