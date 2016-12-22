«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала ​на своем сайте инструкцию для пассажиров по возврату купленных билетов.

«Возврат и обмен билета производится строго по месту приобретения авиабилета. При обращении в кассу необходимо иметь при себе паспорт», — говорится в сообщении. В авиакомпании отметили, что при добровольном возврате билетов взимается сбор за операцию возврата в соответствии с условиями применения тарифов.

Если билет был оформлен на сайте «ВИМ-Авиа», то пассажиру необходимо отправить запрос о возврате по электронному адресу компании. Получив запрос, оператор направит пассажиру письмо, в котором будет указана сумма сбора за возврат. Оператор произведет возврат после того, как пассажир подтвердит проведение данной операции, указывается в инструкции.

В компании также объяснили, как будут возвращены деньги, если билет был оплачен через салон «Евросеть», через терминал QIWI или банковской картой.

Отмечается, что билеты, приобретенные по тарифу «Промо», обмену и возврату не подлежат. В «ВИМ-Авиа» также подчеркнули, что сданные билеты восстановлению не подлежат.

Утром 26 сентября «ВИМ-Авиа» отменила более 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов в три российских города и в шесть зарубежных стран: Болгарию, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию. В аэропортах могут находиться до двух тысяч туристов, которые купили билеты авиакомпании.

​До конца года «ВИМ-Авиа» должна перевезти около 200 тыс. пассажиров. Проблемы у авиакомпании появились из-за задолженности перед российскими и иностранными аэропортами, а также поставщиками топлива. Ассоциация туроператоров России (АТОР) 26 сентября сообщила, что сумма общей кредиторской задолженности «ВИМ-Авиа» составляет от 3 млрд до 10 млрд руб.

За день до этого, 25 сентября, Следственный комитет завел уголовное дело против топ-менеджеров авиакомпании по статье о мошенничестве. «ВИМ-Авиа» заявила о решении прекратить чартерные перевозки.

Перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа» будут семь авиакомпаний — «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия». Для перевозок из бюджета выделят 200 млн руб.