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«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы
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«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы
Проблемы «ВИМ-Авиа», 21:22
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«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала на своем сайте инструкцию для пассажиров по возврату купленных билетов.

«Возврат и обмен билета производится строго по месту приобретения авиабилета. При обращении в кассу необходимо иметь при себе паспорт», — говорится в сообщении. В авиакомпании отметили, что при добровольном возврате билетов взимается сбор за операцию возврата в соответствии с условиями применения тарифов.

Если билет был оформлен на сайте «ВИМ-Авиа», то пассажиру необходимо отправить запрос о возврате по электронному адресу компании. Получив запрос, оператор направит пассажиру письмо, в котором будет указана сумма сбора за возврат. Оператор произведет возврат после того, как пассажир подтвердит проведение данной операции, указывается в инструкции.

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В компании также объяснили, как будут возвращены деньги, если билет был оплачен через салон «Евросеть», через терминал QIWI или банковской картой.

Отмечается, что билеты, приобретенные по тарифу «Промо», обмену и возврату не подлежат. В «ВИМ-Авиа» также подчеркнули, что сданные билеты восстановлению не подлежат.

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Утром 26 сентября «ВИМ-Авиа» отменила более 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов в три российских города и в шесть зарубежных стран: Болгарию, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию. В аэропортах могут находиться до двух тысяч туристов, которые купили билеты авиакомпании.

​До конца года «ВИМ-Авиа» должна перевезти около 200 тыс. пассажиров. Проблемы у авиакомпании появились из-за задолженности перед российскими и иностранными аэропортами, а также поставщиками топлива. Ассоциация туроператоров России (АТОР) 26 сентября сообщила, что сумма общей кредиторской задолженности «ВИМ-Авиа» составляет от 3 млрд до 10 млрд руб.

За день до этого, 25 сентября, Следственный комитет завел уголовное дело против топ-менеджеров авиакомпании по статье о мошенничестве. «ВИМ-Авиа» заявила о решении прекратить чартерные перевозки.

Перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа» будут семь авиакомпаний — «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии»,  «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия». Для перевозок из бюджета выделят 200 млн руб.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​


 

Теги: Авиабилеты , возврат , «ВИМ-авиа» , инуструкция
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