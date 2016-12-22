Американская APEX оценила качество сервиса в самолетах 470 авиакомпаний

Американская отраслевая ассоциация APEX (The Airline Passenger Experience)

опубликовала рейтинг удовлетворенности пассажиров уровнем обслуживания в самолетах 470 международных и региональных авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

В категорию «пять звезд» вошли 23 глобальных авиакомпании. Высокую оценку APEX получили российский «Аэрофлот», арабские Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, латиноамериканские AerolineasArgentinas и LATAM Airlines, новозеландская Air New Zealand, азиатские All Nippon Airways, Asiana, Cathay Pacific, China Airlines, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, KoreanAir и Singapore Airlines, австралийская Qantas, американские Delta Air Lines иVirgin Atlantic, турецкая Turkish Airlines, а также три авиакомпании из Европы–Austrian, Lufthansa и SWISS.

В категории региональных перевозчиков высший рейтинг, в частности, получили белорусская «Белавиа» и казахстанская Air Astana.

APEX составила рейтинг авиакомпаний на основе анализа качества обслуживания в самолетах по отзывам пассажиров. Сходное исследование удовлетворенности пассажиров проводит британская Skytrax. В рейтинге от Skytrax у «Аэрофлота» «четыре звезды».

У 15 авиакомпаний из рейтинга глобальных перевозчиков по версии APEX рейтинг ниже — на уровне «четыре звезды».

Это мексиканская Aeromexico, азиатскиеThai Airways International и VietnamAirlines, Air Canada, саудовская SaudiArabian Airlines, South African Airways из ЮАР, американские United Airlines иAmerican Airlines, а также европейскиеAir France, British Airways, Finnair, KLM, LOT Polish Airlines, SAS и TAP Portugal.

По словам исполнительного директора APEX Джо Лидера, в рамках составления рейтинга были проанализированы отзывы пассажиров и экспертные оценки качества обслуживания на самолетах 470 международных и региональных авиакомпаний.