Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,65 EUR Нал. 68,75 68,00 USD Бирж. 57,85 +0,30 EUR Бирж. 68,28 +0,06 USD ЦБ. 57,52 -0,05 EUR ЦБ. 68,02 -0,53 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 3906,52 -9,17 ММВБ 2071,13 +0,10% РТС 1127,26 -0,29% Brent 58,29 -1,40% DJIA 22309,52 +0,06% Nasdaq 6394,53 +0,38% FTSE 7285,74 -0,21%
Американская APEX оценила качество сервиса в самолетах 470 авиакомпаний
Лента новостей
Вымогавшему $100 тыс. следователю СКР дали 8 лет лишения свободы 20:31, Общество Цена обновления: жители каких районов больше выиграют при реновации 20:21, Политика Власти Ирана завели уголовное дело на администрацию Telegram 20:15, Политика Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia 20:11, Общество Появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes 20:03, Общество WADA отозвало лицензию у парижской антидопинговой лаборатории 19:56, Спорт РВСН провели учения по прорыву системы ПРО баллистической ракетой 19:55, Политика «Росгеология» подала в суд на разработчика Дулисьминского месторождения 19:55, Бизнес Шанцев связал свою отставку со стратегией президента 19:33, Политика Владелец футбольного клуба в Испании задержан по делу «русской мафии» 19:33, Общество Google уступит рекламные места конкурентам в собственной поисковой выдаче 19:30, Бизнес Roust сообщил о назначении нового генерального директора в России 19:20, Бизнес Чем запомнилось губернаторство Валерия Шанцева 19:11, Политика Савченко после попадания в ДТП раскритиковала премьер-министра Украины 19:02, Общество Микаил Шишханов покинет совет директоров «РуссНефти» 19:01, Бизнес Рискованный доход: можно ли заработать на инвестициях в микрозаймы 18:38, Деньги Минобороны показало видео работы Ту-95 по объектам ИГ в Сирии 18:34, Общество Суд в Киеве арестовал счета «дочки» Trafigura 18:24, Бизнес Путин отправил в отставку главкома ВКС России 18:21, Политика «ВКонтакте» вслед за «Яндексом» запустил сервис рекомендаций 18:20, Технологии и медиа На выборах президента РАН победил кандидат Фортова 18:13, Общество Русский и другие: как преподавание национальных языков стало политикой 18:07, Мнение Росгвардия выступила за полный запрет свободной продажи духового оружия 17:56, Общество В Тольятти из-за звонков о минировании эвакуировали 21 здание 17:50, Общество Турфирмы за свой счет вернут домой туристов с билетами «ВИМ-Авиа» 17:47, Бизнес Кадыров опроверг статью о принудительном сборе студентов на матч «Ахмата» 17:46, Политика Литва обвинила Россию в «симуляции атаки» на страны Балтии 17:33, Политика Даниил Квят вне Формулы-1: что произошло 17:31, Авто
Американская APEX оценила качество сервиса в самолетах 470 авиакомпаний
Бизнес, 20:39
0
Американская APEX оценила качество сервиса в самолетах 470 авиакомпаний

Американская отраслевая ассоциация APEX (The Airline Passenger Experience)
опубликовала рейтинг удовлетворенности пассажиров уровнем обслуживания в самолетах 470 международных и региональных авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении ассоциации. 

В категорию «пять звезд» вошли 23 глобальных авиакомпании. Высокую оценку APEX получили российский «Аэрофлот», арабские Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, латиноамериканские AerolineasArgentinas и LATAM Airlines, новозеландская Air New Zealand, азиатские All Nippon Airways, Asiana, Cathay Pacific, China Airlines, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, KoreanAir и Singapore Airlines, австралийская Qantas, американские Delta Air Lines иVirgin Atlantic, турецкая Turkish Airlines, а также три авиакомпании из Европы–Austrian, Lufthansa и SWISS.

В категории региональных перевозчиков высший рейтинг, в частности, получили белорусская «Белавиа» и казахстанская Air Astana.

APEX составила рейтинг авиакомпаний на основе анализа качества обслуживания в самолетах по отзывам пассажиров. Сходное исследование удовлетворенности пассажиров проводит британская Skytrax. В рейтинге от Skytrax у «Аэрофлота» «четыре звезды».

У 15 авиакомпаний из рейтинга глобальных перевозчиков по версии APEX рейтинг ниже — на уровне «четыре звезды».

Это мексиканская Aeromexico, азиатскиеThai Airways International и VietnamAirlines, Air Canada, саудовская SaudiArabian Airlines, South African Airways из ЮАР, американские United Airlines иAmerican Airlines, а также европейскиеAir France, British Airways, Finnair, KLM, LOT Polish Airlines, SAS и TAP Portugal.

По словам исполнительного директора APEX Джо Лидера, в рамках составления рейтинга были проанализированы отзывы пассажиров и экспертные оценки качества обслуживания на самолетах 470 международных и региональных авиакомпаний.

Теги: авиакомпании , «Аэрофлот» , Emirates , APEX , Etihad Airways
Главное
Власти Ирана завели уголовное дело на администрацию Telegram Политика
Материалы по теме
Первый зампред ВЭБа стал председателем совета директоров «Аэрофлота» Бизнес
Etihad Airways первой из арабских компаний вышла на внутриевропейский рынок Экономика
Turkish Airlines заявила об отмене запрета США на провоз электроники Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку