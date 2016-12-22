Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia

Официальный представитель бизнесмена Олега Тинькова подтвердил РБК отзыв исков против авторов видеоблога Nemagia.



«И Олег Тиньков, и банк подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному). После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены», — рассказал представитель Тинькова.

Ранее 26 сентября адвокаты блогеров Александр Зинуров и Сергей Жорин заявили, что им не поступали сведения об отзывах исков. При этом утверждалось, что Михаил Печерский и Алексей Псковитин не считают себя виновными и не готовы извиняться.



Днем ранее Тиньков в интервью блогеру Амирану Сардарову пообещал отозвать иск против Nemagia. «Я отзываю иски завтра, во вторник, все, я даю слово», — сказал он, подчеркнув, что никаких условий у него не будет.

Ранее владелец Тинькофф Банка утверждал, что готов отозвать иски, если блогеры извинятся перед его родственниками.

В конце августа на YouТube-канале Nemagia, который ведут Михаил Печерский и Алексей Псковитин, опубликовали видеоролик об Олеге Тинькове с критикой Тинькофф Банка. После этого Тинькофф Банк подал иск к блогерам о защите деловой репутации.

13 сентября квартиру Псковитина обыскали, а 18 сентября его вызвали на допрос в Москву по делу о клевете против Тинькофф Банка. В тот же день владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков потребовал от блогеров Nemagia компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. руб.