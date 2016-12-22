Шанцев связал свою отставку со стратегией президента

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев связал свою отставку с новой стратегией президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс». ​

«Команда губернаторов — команда президента России. И президент принимает решения тогда, когда это целесообразно. Он [Владимир Путин] решил увидеть новую стратегию и команду», — сказал Шанцев на брифинге.

«Это как в спорте: нужно меньше ветеранов, тренировать молодежь, учить», — отметил он. Экс-губернатор добавил, что «проработал и так достаточно, сверх пенсионного возраста».

«Я считаю, что я долгожитель. Не считаю, что это решение (отставка. — РБК) меня как-то оскорбляет», — сказал он. Шанцев подчеркнул, что к нему не было никаких претензий, учитывая, что президент его «наградил очень важной наградой». «Пришел я сюда варягом, а ухожу отсюда нижегородцем», — добавил он.

Шанцев посоветовал своему преемнику Глебу Никитину «первым делом внести в Законодательное собрание региона бюджет на 2018 год, продолжить развитие города к ЧМ-2018 и развивать метро». «Работа предстоит колоссальная. И тот, кто будет этим заниматься, — счастливый человек», — заключил он.​

Владимир Путин отправил в отставку Валерия Шанцева 26 сентября. В указе, который подписал глава государства, указано, что Шанцев сам подал заявление об уходе. Незадолго до этого Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

Источники РБК ранее сообщали, что место врио губернатора вероятнее всего займет замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин. Президент назначил его на это место также 26 сентября.

Источник РБК, близкий к Кремлю, ранее заявлял, что этой осенью ожидается замена десятка губернаторов. Эту информацию подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Как и говорили источники РБК, первым своей должности лишился глава Самарcкой области Николай Меркушкин.

Позже зампред правительства Дмитрий Козак сообщил, что власти проводят оценку эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти в регионах. По результатам исследования могут произойти новые отставки, сказал он, отметив, что губернаторы сами принимают решение о том, продолжать ли им работать.

Три источника РБК 26 сентября сообщили, что в ближайшее время уйдет в отставку глава Красноярского края Виктор Толоконский. Собеседник РБК, близкий к администрации края, добавил, что среди возможных кандидатур на его место рассматриваются в том числе первый замминистра энергетики Алексей Текслер, замглавы Минфина Андрей Иванов и депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин. В числе возможных кандидатов на пост главы края также экс-гендиректор «Россетей» и бывший таймырский губернатор Олег Бударгин, а также председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, добавил РБК источник, знакомый с обсуждаемым в Кремле списком кандидатов. Основным кандидатом на этот пост является руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, добавил источник, близкий к администрации края.