Савченко после попадания в ДТП раскритиковала премьер-министра Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за плохое состояние дорог. Об этом она написала на своей странице в Facebook, после того как попала в ДТП.

Депутат рассказала, что в 5:00 мск на трассе Н14 она вместе с сестрой Верой Савченко и помощником депутата Татьяной Проторченко попала в аварию. По словам Савченко, капот их автомобиля провалился в глубокую яму посреди дороги. «Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, а я — удар грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности», — написала она.

«Задаю вопрос премьер-министру [Владимиру] Гройсману. Где те дороги, которые вы ремонтируете, то, что показывают по телевизору?! На Марсе?!» — возмутилась депутат. «А по всей Украине когда начнете дороги чинить?! Особенно те, которые являются артериями для украинской экономики и регулярно выходят из строя?» — добавила она.

Савченко подчеркнула, что трасса Н14 «является основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской и Николаевской областями». Она отметила, что по трассе ездит много фур, которые разбивают дорогу. «За дорогой уже давно никто не ухаживает, что является преступным упущением Укравтодора и правительства Украины», — подчеркнула политик.

Она пояснила, что из-за плохого состояния дороги происходит много аварий с опрокидыванием машин. «Легковым автомобилям по трассе Н14 почти невозможно ехать. Ломается ходовая, кузов, убиваются диски машин», — заключила она.