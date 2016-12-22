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«ВКонтакте» вслед за «Яндексом» запустил сервис рекомендаций
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«ВКонтакте» вслед за «Яндексом» запустил сервис рекомендаций
Технологии и медиа, 18:20
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«ВКонтакте» вслед за «Яндексом» запустил сервис рекомендаций

«ВКонтакте» представила алгоритм «Прометей», который будет показывать персональные рекомендации нового контента в приложении для iOS и Android. Таким образом в ленте пользователя начнут появляться посты авторов и сообществ, на которые пользователь не подписан, но которые могут его заинтересовать. Об этом сообщил журналистам директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько, передает корреспондент РБК.

Сервис использует технологии искусственного интеллекта, которые могут самостоятельно, без человека, найти интересного автора во «ВКонтакте» и начать его продвигать на платформе соцсети, пояснил Паранько. Интересные авторы, в свою очередь, получат более широкий охват. Рекомендованные посты будут помечены специальной меткой в виде огня.

По словам Паранько, сейчас доступная аудитория, которая видит контент, оценивается в 60 млн человек. Новая услуга призвана помочь авторам, производящим уникальный контент, увеличить свою аудиторию и заработать на ней, утверждают представители компании.

Нововведение будет доступно в виде обновления для приложений на iOS и Android, выпущенного 26 сентября.

Также «ВКонтакте» впервые раскрыл доход, который получили сообщества соцсети через рекламный сервис компании «Биржа рекламы». В период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года соцсеть выплатила 1 млрд руб. для около 5 тыс. сообществ, подключенных к «бирже». Не учитывались доходы, которые паблики получают напрямую от рекламодателей.

Ранее в 2016 году аналогичный сервис рекомендаций на основе искусственного интеллекта запустил «Яндекс» в своем «Яндекс.Браузере». Сервис получил название «Яндекс.Дзен», в мае 2017 года он стал платформой для создателей контента. В августе аудитория «Яндекс.Дзена» составила 7 млн человек в день.

«С июня на платформе зарегистрировались тысячи новых каналов, почти 700 уже подключили монетизацию и начали зарабатывать на своих историях. Больше 200 из них зарегистрировались и подключили монетизацию в августе», — рассказал РБК представитель «Яндекса».

Теги: «Яндекс» , социальная сеть , «ВКонтакте» , монетизация
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