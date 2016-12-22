В Тольятти из-за звонков о минировании эвакуировали 21 здание

В Тольятти после поступления звонков о минировании эвакуировали 21 здание. Об этом РБК сообщили в администрации города.

«В основном это были торговые объекты — рынки и торговые центры, расположенные в Центральном и Автозаводском районах Тольятти. Звонков о минировании в Комсомольском районе не поступало», — добавили в пресс-службе, отметив, что на время проверки сообщения о минировании персонал и посетители торговых объектов были эвакуированы.

Ранее 26 сентября после анонимного звонка о минировании эвакуировали сотрудников генконсульства Испании в Москве, а также работников четырех столичных управ. Ни одна из угроз не подтвердилась.

С 10 сентября в правоохранительные органы российских городов стали поступать анонимные сообщения о минировании зданий. Эвакуации коснулись более чем 25 городов, в том числе Москвы и Петербурга. Взрывные устройства обнаружены не были. По данным источника РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил более 300 млн руб.