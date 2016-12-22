Суд в Киеве арестовал счета «дочки» Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал в Госказначействе и Альфа-банке счета «Трафигура Юкрейн» — дочерней компании крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura в рамках досудебного расследования хищений бюджетных средств должностными лицами «Укрспирта» при закупках природного газа. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на документы суда.

Суд также арестовал счета еще около 20 компаний, среди которых «Скела Терциум», «Крафт Энерджи» и «Смарт Энерджи», пишет агентство. Счета арестовали по ходатайству следователей Генпрокуратуры Украины.

По версии следствия, с 2016–2017 годов по настоящее время должностные лица «Укрспирта», «Скела Терциум» и другие неустановленные лица по предварительному сговору создали преступную группу. Они незаконно обогатились с помощью тендерных закупок природного газа для «Укрспирта», следует из документов суда.

В пресс-службе «Смарт Энерджи» телеканалу «112 Украина» сообщили, что в 2016–2017 годах компания не имела никаких взаимоотношений ни с «Укрспиртом», ни со «Скелой Терциум».

Trafigura начала прямые поставки газа на украинский рынок с ноября 2016 года, сообщало УНИАН. В июне 2017 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа на Украине «Трафигура Юкрейн», пишет агентство.



«Укрспирт» — украинское государственное предприятие, которое является крупнейшим производителем спирта и спиртосодержащей продукции в стране, говорится на сайте компании. Продукция предприятия используется при изготовлении ликеро-водочных изделий, в фармацевтике, медицине, парфюмерии, виноделии, кондитерской промышленности, животноводстве и других отраслях.