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Суд в Киеве арестовал счета «дочки» Trafigura
Бизнес, 18:24
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Суд в Киеве арестовал счета «дочки» Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал в Госказначействе и Альфа-банке счета «Трафигура Юкрейн» — дочерней компании крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura в рамках досудебного расследования хищений бюджетных средств должностными лицами «Укрспирта» при закупках природного газа. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на документы суда.

Суд также арестовал счета еще около 20 компаний, среди которых «Скела Терциум», «Крафт Энерджи» и «Смарт Энерджи», пишет агентство. Счета арестовали по ходатайству следователей Генпрокуратуры Украины.

По версии следствия, с 2016–2017 годов по настоящее время должностные лица «Укрспирта», «Скела Терциум» и другие неустановленные лица по предварительному сговору создали преступную группу. Они незаконно обогатились с помощью тендерных закупок природного газа для «Укрспирта», следует из документов суда.

В пресс-службе «Смарт Энерджи» телеканалу «112 Украина» сообщили, что в 2016–2017 годах компания не имела никаких взаимоотношений ни с «Укрспиртом», ни со «Скелой Терциум».

Trafigura начала прямые поставки газа на украинский рынок с ноября 2016 года, сообщало УНИАН. В июне 2017 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа на Украине «Трафигура Юкрейн», пишет агентство.

«Укрспирт» — украинское государственное предприятие, которое является крупнейшим производителем спирта и спиртосодержащей продукции в стране, говорится на сайте компании. Продукция предприятия используется при изготовлении ликеро-водочных изделий, в фармацевтике, медицине, парфюмерии, виноделии, кондитерской промышленности, животноводстве и других отраслях.

Trafigura — непубличная компания. Ее акции распределены между топ-менеджментом. Наряду с Vitol, Gunvor и Glencore она считается крупнейшим сырьевым трейдером в мире. За финансовый 2014/15 год выручка компании достигла $97,2 млрд, а чистая прибыль — $1,1 млрд. В России Trafigura известна как участница корпоративного конфликта вокруг акций ГМК «Норильский никель» в 2011 году. По оценке Nefte Compass, несмотря на прорыв нефтетрейдингового подразделения Trafigura на российском рынке, компания пока по-прежнему уступает Vitol на Каспии и прежде всего в Казахстане.

В 2013 году Trafigura создала собственное представительство в России, причем его возглавили бывшие сотрудники ТНК-BP. Nefte Compass в апреле 2013 года писал, что ставший президентом Trafigura Eurasia Джонатан Коллек во время своей работы в ТНК-BP наладил тесное взаимодействие с голландским нефтетрейдером.

24 декабря Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщил, что глава трейдингового подразделения «Роснефти» Маркус Купер перейдет в Trafigura, где станет заниматься в том числе взаимодействием с госкомпанией. Купер пришел в «Роснефть» из BP. Но уже 25 декабря Trafigura опровергла назначение Купера.

Теги: суд , Киев , Trafigura , «Укрспирт»
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