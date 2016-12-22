Всемирный банк предрек снижение числа трудоспособных россиян на 10%

В России к 2030 году ожидается сокращение численности трудоспособного населения на 10%. Об этом на конференции рейтингового агентства Fitch заявил ведущий экономист по России Всемирного банка Апурва Санги, передает «РИА Новости».

«Это будет дополнительным фактором напряженности, налагающим бремя на пенсионную систему», — подчеркнул эксперт.

Накануне, 25 сентября, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия ежегодно будет терять порядка 800 тыс. человек, которые относятся к трудоспособному населению. Он отмечал, что демографическая ситуация в стране в настоящее время является ​одной из тяжелейших в мире.

Проблема заключается в том, что в составе трудоспособного населения начинают учитывать россиян, которые родились в конце 1990-х годов, когда в России зафиксировали максимальный спад рождаемости, пояснил он. «Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», — отметил министр.