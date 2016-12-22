Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,42 EUR Нал. 68,51 67,79 USD Бирж. 57,67 +0,12 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 57,52 -0,05 EUR ЦБ. 68,02 -0,53 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 3944,00 +28,31 ММВБ 2081,21 +0,58% РТС 1136,89 +0,56% Brent 58,39 -1,23% DJIA 22344,32 +0,22% Nasdaq 6393,86 +0,37% FTSE 7308,08 +0,09%
В Москве эвакуировали генконсульство Испании
Лента новостей
В Москве эвакуировали генконсульство Испании 17:22, Общество Всемирный банк предрек снижение числа трудоспособных россиян на 10% 17:19, Общество Путин попросил нового главу Нижегородской области подготовиться к ЧМ-2018 17:07, Политика Ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов в Сирии 17:03, Политика После превышения ПДК сероводорода в Подмосковье возбудили два дела 17:02, Общество Глава Минкомсвязи назвал условия блокировки Facebook в России 16:59, Общество Украину назвали «ключевым элементом» схемы поставок оружия в Африку 16:58, Политика Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова 16:55, Общество Перезагрузка матрицы: как избавить бизнес и общество от ненужных правил 16:53, Мнение Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания 16:47, Фотогалерея  Эксперты составили список ненужных налоговых льгот 16:38, Экономика Дмитрий Козак предрек новые отставки губернаторов 16:31, Политика Пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезут семь авиакомпаний 16:30, Бизнес Новый глава Нижегородской области пообещал оставить команду Шанцева 16:22, Политика В Костромской области разбился легкомоторный самолет 16:22, Общество Автор памятника Калашникову рассказал о советах сохранить схему Шмайссера 16:21, Общество Красноярский губернатор уйдет в отставку 16:13, Политика МВД прокомментировало смертельное ДТП с сотрудником полиции в Москве 16:12, Общество Размер Нобелевской премии снова превысил $1 млн 16:11, Общество Онлайн-сервисы приостановили продажу билетов на рейсы «ВИМ-Авиа» 16:10, Бизнес «Спартак» обвинил «Ливерпуль» в огрехах пресс-конференции Клоппа в Москве 16:02, Спорт Марат Измайлов по личным обстоятельствам ушел из «Арарата» 16:02, Спорт «Аэрофлот» получил высший рейтинг «пять звезд» от ассоциации APEX 15:55, Пресс-релизы Глеб Никитин — РБК: «Я выслушаю советы Шанцева» 15:54, Интервью Силуанов назвал сроки соглашений с регионами по реструктуризации кредитов 15:52, Экономика Московский профсоюз полиции заявил о вопросах к ДПС по ДТП с полицейским 15:48, Общество В лондонском метро взорвался аккумулятор мобильного телефона 15:38, Общество Сотни китайских туристов застряли в России из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа» 15:34, Общество
В Москве эвакуировали генконсульство Испании
Общество, 17:22
0
В Москве эвакуировали генконсульство Испании

Сотрудников генконсульства Испании в Москве эвакуировали после анонимного звонка о заложенной в здании взрывчатке. После проверки здания бомбы в нем не нашли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Испании в России Марию Линарес.

Звонок из Брюсселя: в деле о «минировании» России появился след хакеров
Общество


«Около 12:00 в здании генконсульства раздался звонок, сотрудник взял трубку, и ему было сказано, что будет взрыв. Было принято решение эвакуировать здание», — заявила Линарес.

Всего из консульства по адресу: Стремянный переулок, 31/1, эвакуировали более 300 человек.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Ранее 26 сентября поступили звонки о минировании четырех районных управ: Чертаново Центральное, Марьино, Новопеределкино и Косино-Ухтомское. По данным ТАСС, всего за 26 сентября поступили звонки об угрозах взрыва на 20 объектах. Пока ни одна из угроз не подтвердилась.

Анонимные звонки об угрозах взрыва по всей России начали поступать с 10 сентября. За две недели эвакуации проводились более чем в 25 городах страны, в том числе в Москве и Петербурге.

Ранее издание Life опубликовало информацию, что сотрудники спецслужб установили организатора звонков о минировании. Издание писало, что им оказался 28-летний мужчина из Ставропольского края. По данным издания, он вступил в ряды «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) и уехал воевать в Сирию. Позднее ФСБ опровергла данную информацию.​

Теги: Москва , Испания , эвакуация , Посольство
Главное
Красноярский губернатор уйдет в отставку Политика
Материалы по теме
В Москве эвакуировали несколько районных управ Общество
Мэрию Грозного эвакуировали после звонка о минировании Общество
В Петергофе из здания школы эвакуировали 900 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку