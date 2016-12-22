В Москве эвакуировали генконсульство Испании

Сотрудников генконсульства Испании в Москве эвакуировали после анонимного звонка о заложенной в здании взрывчатке. После проверки здания бомбы в нем не нашли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Испании в России Марию Линарес.



«Около 12:00 в здании генконсульства раздался звонок, сотрудник взял трубку, и ему было сказано, что будет взрыв. Было принято решение эвакуировать здание», — заявила Линарес.

Всего из консульства по адресу: Стремянный переулок, 31/1, эвакуировали более 300 человек.

Ранее 26 сентября поступили звонки о минировании четырех районных управ: Чертаново Центральное, Марьино, Новопеределкино и Косино-Ухтомское. По данным ТАСС, всего за 26 сентября поступили звонки об угрозах взрыва на 20 объектах. Пока ни одна из угроз не подтвердилась.

Анонимные звонки об угрозах взрыва по всей России начали поступать с 10 сентября. За две недели эвакуации проводились более чем в 25 городах страны, в том числе в Москве и Петербурге.

Ранее издание Life опубликовало информацию, что сотрудники спецслужб установили организатора звонков о минировании. Издание писало, что им оказался 28-летний мужчина из Ставропольского края. По данным издания, он вступил в ряды «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) и уехал воевать в Сирию. Позднее ФСБ опровергла данную информацию.​