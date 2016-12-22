Глава Минкомсвязи назвал условия блокировки Facebook в России

Социальную сеть Facebook в России заблокируют, если компания откажется выполнять закон о локализации персональных данных без какой-либо аргументации. Об этом заявил глава Министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, передает «РИА Новости».

Блокировка грозит компании, если она «не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения каких-то технических мероприятий», пояснил он. «Если это делается последовательно, то в таком случае, думаю, законодатель нам не оставит каких-то иных путей, кроме как применять такие меры, как блокировку», — считает Никифоров.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать в России социальную сеть Facebook 26 сентября. Глава ведомства Александр Жаров заявил, что это произойдет, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных. По его словам, Роскомнадзор собирается добиться от Facebook соблюдения 242 закона (федеральный закон №242 «О персональных данных». — РБК) в 2018 году, точный срок установят в дальнейшем. Жаров добавил, что до этого срока Facebook проверять не будут.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отмечал, что ведомство взаимодействует с компанией по вопросу о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории страны, хотя и не располагает официальной позицией Facebook по этому вопросу. Он также призвал «излишне не драматизировать ситуацию».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что Facebook как коммерческая компания может зарабатывать деньги только законным путем в соответствии с законодательством.