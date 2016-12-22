Размер Нобелевской премии снова превысил $1 млн

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году увеличился на 1 млн крон (124,22 тыс. долларов) или на 12,5%. Победители в кажой категории получат по 9 млн крон (1,118 млн долларов), сообщается на сайте премии.

Данное решение принял Нобелевский фонд на заседании ​14 сентября.



В 2011 году размер Нобелевской премии был уменьшен с 10 млн крон ($1,5 млрд) до 8 млн ($950 тыс.) из-за неблагоприятной экономической ситуации.

Нобелевских лауреатов 2017 г. в области физиологии и медицины объявят 2 октября. На следующий день назовут лауреатов в области физики, а 4 октября – в области химии.

Нобелевскую премию вручают с 1901 г. Церемония награждения проходит 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Премия вручается за выдающиеся достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, а также за развитие общества.