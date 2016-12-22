МВД прокомментировало смертельное ДТП с сотрудником полиции в Москве

Руководство и личный состав главного управления МВД по Москве выразили соболезнования родным и близким сотрудника ГИБДД Сергея Грачева, которого насмерть сбили в центре столицы, говорится в сообщении ведомства.

Инспектор дорожно патрульной службы первого батальона ДПС второго специализированного полка ДПС ГИБДД погиб на спецтрассе ГУ МВД по Москве около 22:00 мск при исполнении служебных обязанностей, говорится в сообщении.

Сергей Грачев родился 24 июля 1985 года в столице. В 2003 году он поступил на службу в органы внутренних дел. В последнее время Грачев проходил службу во втором специализированном полку ДПС ГИБДД на спецтрассе главного управления МВД России по Москве. «Награжден медалью «За отличие в службе» III степени», — отметили в ведомстве. У Сергея Грачева остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Смертельное ДТП произошло на улице Новый Арбат в Москве вечером 25 сентября. Водитель Mercedes Benz на большой скорости наехал на сотрудника ДПС. В результате ДТП полицейский скончался на месте.

Водителя, сбившего Сергея Грачева, увезли с места происшествия на машине ФСБ, рассказали источники РБК. По их словам, Mercedes имеет отношение к ФСБ. По информации «Газета.Ru», полицейского сбила машина Mercedes S-класса с номерами госсерии АМР. После аварии, по данным издания, неизвестный снял с автомобиля оба номерных знака.