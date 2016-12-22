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В лондонском метро взорвался аккумулятор мобильного телефона
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В лондонском метро взорвался аккумулятор мобильного телефона
Общество, 15:38
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В лондонском метро взорвался аккумулятор мобильного телефона

В лондонском метро на станции «Тауэр-Хилл» произошел взрыв. Об этом в Twitter сообщили очевидцы.

Отмечается, что после взрыва возникло задымление, по вагону распространился химический запах.

На странице британской транспортной полиции в Twitter говорится, что причиной ЧП стал перегрев аккумулятора мобильного телефона.

Как сообщили в транспортной полиции, после срабатывания пожарной сигнализации пассажиры были эвакуированы. Как сообщается на сайте пожарной бригады Лондона, когда пожарные прибыли на место происшествия, огня не было.

15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро произошел взрыв самодельного устройства, начиненного поражающими элементами. В результате ЧП пострадали 30 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до «критического». Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Теги: метро , взрыв , Лондон
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