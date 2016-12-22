Число злостных неплательщиков за ЖКХ удвоилось с начала года

Число злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России с начала года увеличилось в два раза. Об этом говорится на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, задолженность граждан и организаций, не погасивших долг по решению суда, к сентябрю составила 1,2 млрд руб. Средний размер долга составил 50 тыс. руб.

С января 2017 года число неплательщиков увеличилось в два раза: с 11 тыс. до 22,3 тыс. (из них юридических лиц — 2,5 тыс.). Кроме того, увеличилось и количество источников информации бюро (ЖКХ), которые на постоянной основе передают данные о неплательщиках — на 60%.

Учет задолженностей за коммунальные услуги ведется с 2015 года. Такая информация вносится в кредитные истории граждан в случае, если человек не погасил долг в течение десяти дней после решения суда.

В середине июля министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что объем долгов организаций и граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составил 1,34 трлн руб., из них долги населения — 645 млрд руб. Самыми злостными неплательщиками Мень среди юрлиц назвал управляющие компании, среди россиян — владельцев инвестиционных квартир, которые покупают их для детей или ради сохранения своих средств.