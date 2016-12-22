В Москве вторично побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности

В Москве 26 сентября атмосферное давление оказалось выше климатической нормы и составило 765,7 мм рт. ст. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Можно говорить о том, что побит рекорд атмосферного давления. На моей практике в сентябре такое давление бывает редко, речь идет о 765,7 мм, но оно может сегодня подрасти. Это на 17 мм выше климатической нормы — это существенно», — сказал Синенков.

По его словам, атмосферное давление до конца недели останется выше климатической нормы. «Достаточное резкое изменение в понижении давления на 6–7 мм произойдет с 28-го на 29-е — это может сказаться на метеочувствительных людях», — добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

По данным портала «Метеоновости», прошлый рекорд давления для 26 сентября был установлен 44 года назад, в 1973 году. Он составлял 763,5 мм рт. ст.

Отмечается, что 27 сентября атмосферное давление в Москве сохранится рекордно высоким.

25 сентября в Москве был также побит рекорд атмосферного давления (766,6 мм рт. ст.) для этого дня, а также для всего месяца. Предыдущий рекорд (766,1 мм рт. ст.) для 25 сентября был установлен в 1973 году.