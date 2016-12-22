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ОДКБ проведет учения «Боевое братство-2017»
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ОДКБ проведет учения «Боевое братство-2017»
Политика, 15:07
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ОДКБ проведет учения «Боевое братство-2017»

С 3 по 20 октября страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут на военных полигонах России, Армении и Казахстана совместные учения «Боевое братство-2017». Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент РБК. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. ​

Непростая ситуация в Кавказском и Центрально-Азиатском регионе, сложный характер современных вооруженных конфликтов, а также необходимость противостоять совместным угрозам коллективной безопасности — причины, с учетом которых Россия и другие члены ОДКБ решили провести эти учения, сказал Сидоров.

В учениях примут участие 12 тыс. человек личного состава из всех шести стран ОДКБ, около полутора тысяч единиц боевой техники, 90 летальных аппаратов, сообщил Сидоров. Он подчеркнул, что учения соответствуют всем международным нормам и не направлены против третьих стран. Россия и ее союзники по ОДКБ не ищут «конкретного врага» и не называют его по имени, а используют для учений образ «деревянного врага», чтобы научить военному делу и повысить боеспособность коллективных сил, отметил Сидоров.

Сценарий и замысел учений адаптированы под текущую обстановку в регионе, которая «имеет тенденцию к обострению на границе государств — членов Организации о Договоре коллективной безопасности», сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ. «В соответствии с этим совет коллективной безопасности вырабатывает решение. В ходе выработки решений работают уставные органы — секретариат, объединенный штаб ОДКБ, совет министров иностранных дел и совет министров обороны, комитет секретарей совета безопасности. Принимается решение на стабилизацию обстановки, а при невозможности стабилизировать ее политическими, экономическими и другими средствами — на применение силы», — объяснил Сидоров сценарий учений.

По его словам, применение силы предусматривается для защиты суверенитета и территориальной целостности государств — членов ОДКБ. Впоследствии в ходе развития условного конфликта начинается развертывание группировок войск коллективных сил, их прибытие в условный район оперативного назначения, продолжает Сидоров. После развертывания войск и техники начинается проведение совместной операции, по завершении которой создаются условия для мирного урегулирования.

На учения приглашены представители других государств и других международных структур, в том числе и НАТО. Заинтересованность в учениях выразило и Министерство обороны Сербии. Сидоров не исключает, что представители НАТО будут наблюдателями на учениях ОДКБ, однако обращает внимание, что приглашение наблюдателей — «это прерогатива принимающих стран», на территории которых будут проводиться военные маневры. Во время учений «Запад-2017», которые прошли на полигонах России и Белоруссии, присутствовали представители НАТО и убедились в том, что они не были направлены против третьих стран, а носили оперативно-стратегический характер, заключил Сидоров на пресс-конференции.

Теги: военные учения , ОДКБ
Главное
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