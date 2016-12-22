В Роскомнадзоре разъяснили слова о возможной блокировке Facebook

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский разъяснил РБК заявление главы ведомства Александра Жарова о возможной блокировке Facebook в России в том случае, если соцсеть не выполнит закон о локализации персональных данных.

«В 2017 году никаких контрольных мероприятий в отношении деятельности Facebook в России не запланировано. Александр Жаров добавил, что Facebook располагает в России значительной аудиторией, но при этом не является уникальным ресурсом. Роскомнадзор учитывает это при взаимодействии с компанией, оставляя приоритетом собственной деятельности неукоснительное соблюдение российского законодательства всеми без исключения участниками рынка», — заявил Ампелонский.

Он добавил, что Роскомнадзор взаимодействует с Facebook по вопросу о локализации баз с персональными данными россиян на территории России, хотя и не располагает официальной позицией компании по данному вопросу.

Ампелонский призвал излишне не драматизировать ситуацию.

26 сентября Жаров заявил, что ведомство намерено добиться от Facebook соблюдения 242-го закона в 2018 году. «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим», — заметил он.

Жаров напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных — середина 2018 года.



Федеральный закон №242 «О персональных данных», в частности, требует локализации хранения и обработки ​персональных данных российских граждан на территории России.

