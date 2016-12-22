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Во время турнира по борьбе в Краснодаре произошла массовая драка
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Во время турнира по борьбе в Краснодаре произошла массовая драка
Общество, 13:59
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Во время турнира по борьбе в Краснодаре произошла массовая драка

В Краснодаре во время одной из схваток на всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти спортсмена Бесика Кудухова, между тренерами, борцами и зрителями произошла массовая драка. Об этом сообщает «Советский спорт».

Конфликт прекратился после призыва диктора вернуться болельщикам на трибуны. Бойцов пришлось растаскивать судьям. Видео драки появилось на тематическом YouTube-канале.

Видео: GREBENNIKOV WRESTLING TEAM / YouTube

Всероссийский турнир памяти Бесика Кудухова проводился в Краснодаре в прошедшие выходные, 23–24 сентября. В нем участвовали свыше 200 спортсменов.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выступил за дисквалификацию участников драки. «Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна: от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации», — отметил Тедеев (цитата по ТАСС).

​Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил агентству, что дисциплинарный комитет ФСБР в скором времени рассмотрит данное происшествие. Он отметил, что решение будет «самым жестким».

Спортсмен Бесик Кудухов погиб в результате ДТП в декабре 2013 года. Он был четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе, а также двукратным призером Олимпийских игр.

Теги: драка , борьба , Краснодар
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