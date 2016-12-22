В Кремле рассказали о своем отношении к деятельности Facebook

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об отношении Кремля к деятельности Facebook отметил, что это коммерческая компания, которой следует зарабатывать деньги законным способом. Об этом Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством. Есть положения законодательства, которые нужно соблюдать», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой, намереваясь таким образом добиться от компании исполнения закона о локализации персональных данных. «Закон обязателен для всех», — сказал глава ведомства Александр Жаров, напомнив об истории с сервисом LinkeIin, который в итоге прекратил работу в России.

При этом чиновник подчеркнул, что осведомлен о популярности этой социальной сети среди россиян. «С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — сказал Жаров. В Роскомнадзоре добавили, что в Facebook рассматривают варианты исполнения закона. Сама компания официальных комментариев пока не давала.

Согласно закону о локализации персональных данных, работающие в России ИТ-компании должны обеспечивать хранение и запись персональных данных российских пользователей с использованием баз данных, находящихся России.