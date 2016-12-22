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Российские военные возвели в Сирии мост для переброски техники
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Российские военные возвели в Сирии мост для переброски техники
Война в Сирии, 13:41
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Российские военные возвели в Сирии мост для переброски техники

На северо-востоке Сирии российские военные специалисты возвели мост через Евфрат для переброски военной техники и людей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил начальник автодорожной службы Министерства обороны России Владимир Буровцев.

«Малый автодорожный разборный мост был возведен менее чем за двое суток, несмотря на постоянные обстрелы. Применялись летательные беспилотные средства. В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты», — сказал Буровцев, отметив, что ни раненных, ни пострадавших среди россиян нет.

Мост возведен в нескольких километрах от города Дэйр-эз-Зора. Протяженность переправы — 210 м. Пропускная способность моста — восемь тысяч машин в сутки. Он способен выдерживать вес тяжелой бронетехники. Также мост будет использоваться для доставки гуманитарных грузов в освобожденные поселки и эвакуации раненых.

«До возведения моста с помощью понтонов через реку переправились лишь передовые отряды сирийской армии. Сейчас основные силы правительственных войск готовятся к массовому форсированию Евфрата», — отметил представитель Минобороны.

21 сентября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ​Дейр-эз-Зор в Сирии будет освобожден полностью в ближайшую неделю. Часть города была освобождена ранее в этом месяце — так, ​17 сентября сирийские войска выбили боевиков из районов Дейр-эз-Зор — Джафра. 24 сентября оппозиционное формирование «Демократические силы Сирии», которое поддерживают США, объявило о захвате самого крупного газового месторождения в провинции Дейр-эз-Зор Коноко.

Теги: Сирия , Дэйр-эз-Зор
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