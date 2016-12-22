«Автостат» заявил о рекордной доле автомобилей российской сборки на рынке

Доля автомобилей российской сборки за последние 8 месяцев выросла до 82,2%. Об этом говорится на сайте аналитического агентства «Автостат».

«Это максимальный уровень за всю историю российского авторынка. По сравнению с 2016 годом, данный показатель увеличился почти на 2,5 п.п. (тогда он составлял 79,8%)», — сказано в сообщении. Как отмечает аналитическое агентство, в 2012 году на долю легковых автомобилей местной сборки приходилось менее 2/3 рынка​ (64.1%), а в 2008 году — 44,3%.

По мнению директора «Автостата» Сергея Целикова, такие показатели объясняются тем, что все «ключевые игроки» имеют в России собственное производство. Также в стране действует льготный режим промсборки. Кроме того, по словам директора, опустившийся курс рубля сделал прямой импорт авто менее выгодным: «ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели», — пояснил Целиков.​