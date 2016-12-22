Путин поздравил Меркель с победой на выборах в бундестаг

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на выборах в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Об этом говорится на сайте президента.

«Была подтверждена готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ», — сказано в сообщении.

Консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель — ​Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) — победил на парламентских выборах, получив большинство мест в бундестаге. Как сообщал ЦИК, союз ХДС/ХСС займет в парламенте 246 мест из 709.

Несмотря на победу, блок Меркель показал худший результат за несколько лет — поддержка избирателей союза упала более чем на 8%. В этом году за союз свои голоса отдали 33% избирателей (при явке в 76,2%). Меньше голосов сторонники нынешнего канцлера Германии получали только в 1949 году: тогда за них свой голос отдал 31% избирателей.