Ельцин-центр выплатил Минфину 2 млрд руб. долга

Ельцин-центр вернул долг в 2 млрд руб., выделенных Минфином на строительство центра, об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Президентский центр выплатил 2 миллиарда рублей (тело кредита) в казначейство Свердловской области 25 сентября 2017 года, спустя ровно два года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что кредит был использован по целевому назначению — на реконструкцию и развитие центра.

По данным пресс-службы, кредит был пролонгирован четырежды, его окончательное погашение состоялось раньше последнего срока пролонгации.

В мае 2013 года Президентский центр получил коммерческий кредит в 2 млрд руб. на строительство и развитие. В июне текущего года местные СМИ сообщали, что центр испытывает сложности с погашением кредита и сроки выплаты, скорее всего, будут сдвинуты.

Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года, в церемонии открытия участвовал президент Владимир Путин. Помимо прочего, в Ельцин-центре работает крупнейший Музей первого президента России Бориса Ельцина, с тысячами документов, фотографий, сотнями видеоинтервью и другими материалами. Проект был создан на основании закона от 2008 года «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий».