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На границе Грузии и России произошел взрыв
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На границе Грузии и России произошел взрыв
Общество, 12:19
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На границе Грузии и России произошел взрыв

Взрыв прогремел на границе Грузии и Дагестана. В результате инцидента один сотрудник пограничной полиции Грузии погиб, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным издания, еще двое человек — также сотрудники пограничной полиции Грузии — пострадали, они были доставлены в больницу. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало воспламенение газового баллона.

«Двое пациентов — пограничники в возрасте 44 и 26 лет, находятся в реанимации. Состояние обоих критическое. У них повреждены дыхательные пути и наблюдается ожоговый шок», — сообщил глава клиники Гуга Кашибадзе.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 124 УК Грузии (нанесение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Наказание по этой статье — штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

Теги: Россия , Грузия , взрыв
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